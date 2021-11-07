جامعة الإمارات تطلق وحدة الاستشارات الإحصائية

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاقها لوحدة الاستشارات الإحصائية. وستعمل الوحدة على تزويد المنظمات والباحثين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستشارات الإحصائية والتدريب في مجال الإحصاء وتحليل البيانات.

وقال الدكتور سعيد الدهماني، رئيس قسم التحليلات في العصر الرقمي: إن الوحدة ستقدم استشارات إحصائية للعملاء من الحكومة «القطاع العام»، والأعمال التجارية، والصناعة. وتشمل الخدمات المقدمة جميع مراحل البحث التطبيقي، بما في ذلك المساعدة في تصميم الدراسات لمقترحات المنح البحثية، ومواصفات البيانات، والتحليل الإحصائي وتحليل البيانات، وورش العمل التدريبية.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستساهم في التحوّل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل علامة فارقة أخرى نحو إنشاء اقتصاد معرفي تنافسي، وهو إحدى ركائز الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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