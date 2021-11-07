200 مدرسة تسجل في برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» للعام الدراسي 2022-2021 مع تسجيل أكثر من 200 مدرسة حكومية وخاصة في جميع أنحاء الإمارات في البرنامج.

مدارس الأبطال الموحدة هو برنامج مخصص للمدارس ويهدف لدمج الطلبة من ذوي التحديات الذهنية وصعوبات التعلم مع أقرانهم الطلبة الآخرين في بيئة مدرسية دامجة. هذا وقد توسع البرنامج ليشمل 7 مناطق خلال العام الماضي، ليصبح واحداً من أكبر المبادرات لدمج الطلبة من جميع القدرات في مسارات التعليم الأساسي.

3 عناصر

ويقدم البرنامج الشامل نهجًا مكونًا من ثلاثة عناصر أساسية توفر للمدارس فرصًا متعددة لتحقيق الدمج من خلال الرياضات الموحدة، والقيادة الشبابية الدامجة، وأنشطة المشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي، والتي تُنظم على مدار العام الدراسي.

يُمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع جميع المناهج الدراسية التسجيل في برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، كما يمكنها تحقيق لقب «مدرسة موحدة» إذا تم تقديم رياضة موحدة واحدة على الأقل في فصل دراسي واحد. ويمكن للمدارس أن تتقدم لتصبح ضمن الفئة الأعلى وهي «مدارس الأبطال الموحدة» إذا تم استيفاء القيادة الشبابية الشاملة ومتطلبات المشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي.

أهداف

تزود «مدارس الأبطال الموحدة» الشباب والمدرسين والمدربين بالأدوات والموارد لخلق مناخات من الدمج، وقبول كل القدرات في الفصول الدراسية والرياضية وفي المجتمع المدرسي بأكمله.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين تجارب الطلبة من ذوي القدرات المختلفة في المدارس، وتشجيع المشاركة بين الشباب وتمكينهم من خلال الفرص الدامجة التي تتسق مع الجداول الزمنية للمدارس ومناهجها. كما يوفر برنامج مدارس الأبطال الموحدة جلسات بناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين لإنشاء فصول دراسية وأنشطة دامجة اجتماعياً من خلال التدريب والتطوير المهني.

وصرح طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي. «قمنا هذا العام بإطلاق مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات تحت مظلة برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» وتشمل الرياضة الموحدة، القيادة الشبابية الدامجة، والأنشطة التي تجمع المجتمعات المدرسية بأكملها معاً لممارسة الدمج بشكل عملي كل يوم.

البرنامج

يوفر برنامج مدارس الأبطال الموحدة مجموعة واسعة من الأنشطة والأندية والفعاليات المميزة والجذابة على مدار العام الدراسي. و يقدم برنامج الرياضة الموحدة، والذي يعتبر أساس برنامج مدارس الأبطال الموحدة، خمسة أنشطة مختلفة تشمل، المهارات الرياضية الموحدة، ودوري كرة القدم الموحد، والريشة الطائرة الموحدة، ونوادي اللياقة البدنية الموحدة ومسابقة الروبوتات الموحدة.

9 مدارس

تم إطلاق برنامج المدارس الموحدة في دولة الإمارات في عام 2019 وحصلت تسع مدارس على لقب مدرسة الأبطال الموحدة. وحصل البرنامج العالمي على دعم سخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث قام بدعم تطبيق البرنامج في 6 بلدان، وهي الأرجنتين، مصر، الهند، الباكستان، رومانيا ورواندا.

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