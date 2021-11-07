باحثة بجامعة الإمارات تصدر كتاباً حول «لغز التوحد»

المصدر: (العين - البيان)

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أصدرت ماريا ايفستراتوبولو الباحثة والأستاذة المشاركة في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الإمارات، نسختين من كتاب تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً حول العالم، بحسب دار النشر العالمية نوفاسينس في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال التوحد واضطرابات طيف التوحد.

وجاء الإصدار الأول بعنوان «لغز التوحد: عبقرية أم اضطراب أم مجرد اختلاف؟» «ليقدم للقارىء والباحث المتخصص في اضطرابات التوحد جوانب وخصائص مختلفة للتوحد، ويناقش المشكلات المتعلقة بالسلوك،والحساسية الحسية، وقضايا القلق وآثارها على الحياة الاجتماعية للأشخاص المصابين بالتوحد بعمق.

فيما استعرضت في الكتاب الثاني «أعد ابتسامتي: العمل مع الأطفال غير السعداء في إطار تعليمي-، أهمية التعليم من خلال التسلية والترفيه للأطفال والطلاب المصابين باضطرابات التوحد.

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