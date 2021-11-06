«أمريكية الشارقة» تكرّم 470 طالباً متفوقاً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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احتفلت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالتميز الأكاديمي والإنجازات التي حققها 470 من الطلبة المتفوقين في حفل تكريم نظمته مساء أول من أمس، فتم تكريم الطلبة الذين حصلوا على معدل تراكمي يعادل 3.5 في فصلي خريف 2020 وربيع 2021.

ويأتي ذلك على أن يكون الطلاب مسجلين في ما لا يقل عن 15 ساعة دراسية معتمدة، وغير حاصلين على درجات غير مكتملة أو درجة رسوب في أي مساق أكاديمي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم، فنال منهم 101 طالب وطالبة الميدالية الذهبية، التي تمثل تكريماً المرة الثالثة أو الرابعة على التوالي، في حين حصل 128 طالباً وطالبة على الميدالية الفضية، التي هي تكريم للمرة الثانية، أما الميدالية البرونزية، التي هي تكريم لتحقيق التفوق الأكاديمي المرة الأولى، فقد حصل عليها 41 طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطالبات المكرمات هذا العام 316، في حين وصل عدد الطلبة المكرمين إلى 154.

4 طلاب

وفي ذلك العام حاز 4 من الطلبة المتفوقين منحة الشيخ خليفة، التي تمنح للطلبة المتميزين أكاديمياً في عامهم الثالث أو الرابع في الجامعة ممن يتميزون بروح قيادية وخدمة المجتمع وتفوق في مجال دراستهم ومشاركة في الأنشطة اللاصفية الجامعية، كما أن تلك المنحة السنوية التنافسية تمنح مدة 4 فصول دراسية متتابعة أو حتى يتم استيفاء متطلبات التخرج. وقد حصل على منحة الشيخ خليفة هذا العام كل من الطالبة شارة الدليمي من كلية العمارة الفن والتصميم، والطالبة سارة جمال السعيد من كلية الآداب والعلوم، والطالب محمد أحمد أزمير من كلية الهندسة، والطالب منساوي ماديشيتي من كلية إدارة الأعمال.

وتعد منحة الشيخ خليفة الدراسية جزءاً من برنامج المنح الدراسية والمساعدات المالية الشامل والقائم على الحاجة والجدارة الذي تقدمه الجامعة.

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