تعزيز التعاون العلمي بين جامعتي الشارقة و«البوليتكنيك أعالي فرنسا»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بمكتبه، البروفيسور عبد الحكيم أرتيبا رئيس جامعة البوليتكنيك أعالي فرنسا، وذلك لمناقشة سبل وأوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات والزيارات الأكاديمية والطلابية.

وتم خلال اللقاء بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الشارقة وجامعة البوليتكنيك أعالي فرنسا بفالنسيان، ودعم وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث العلمية، وتبادل الزيارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بين الجامعتين، وعقد الأنشطة العلمية والبحوث المشتركة وتطبيقات المنح البحثية، وتعزيز الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا وإقامة الزيارات العلمية لهم، وإطلاق برامج أكاديمية مشتركة بين الجامعتين.

لقاء

وكان مدير الجامعة وبعد أن رحب خلال اللقاء بالوفد الزائر قد أشار إلى مكانة جامعة الشارقة محلياً وإقليمياً وعالمياً وأنها تسعى دائماً إلى تكوين شراكات تعاون علمية وأكاديمية وبحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتحقيق الاستفادة من البنية التحتية للجامعة في مجال البحث العلمي والمتمثلة في المختبرات والمعاهد والمراكز البحثية المتقدمة في مختلف العلوم التطبيقية والاجتماعية.

واستمع الوفد الفرنسي إلى شرح مفصل من عمداء كليات الهندسة والعلوم والاتصال بجامعة الشارقة، تم خلاله الاتفاق على عدد من الجوانب ومجالات التعاون بين تلك الكليات وجامعة البوليتكنيك الفرنسية في تلك التخصصات المشتركة.

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم، والدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور منير قايدي الأستاذ المشارك بقسم الفيزياء، ومن الجانب الفرنسي حضر اللقاء الأستاذ الدكتور الحاج دغاج، مدير مكتب العلاقات الدولية المستشار لدول الشرق الأوسط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز