فتح باب التسجيل في التعليم المستمر المتكامل 11 الجاري

المصدر: دبي - نورا الأمير

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فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باب التسجيل في التعليم المستمر المتكامل، الذي يشمل مسارات «محو الأمية»، و«الدراسة المنزلية»، و«الدراسة المنزلية (العام/الأكاديمي)»، و«المسار التطبيقي» وحددت له يوم الـ 11 من الشهر الجاري.



وأوضحت المؤسسة، في دليل التعليم المستمر المتكامل، أن مسار محو الأمية يستهدف الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى لسن القبول في التعليم العام والخاص، ويضم الصفوف الدراسية من الأول حتى السادس، وذلك على مرحلتين تأسيسية وتكميلية، موضحة أن الفئات المسموح لها بالتسجيل في مسار محو الأمية، هي المواطنون والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.



ويمثل نظام الدراسة المنزلية (العام/الأكاديمي)، برنامجاً تعليمياً خاصاً بالإناث من المواطنات وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين، اللاتي تجاوزت أعمارهن الحد الأقصى لسن القبول في التعليم العام والخاص، واللاتي يرغبن في استكمال دراستهن بمسار الدراسة المنزلية، ويشمل الصفوف من السابع حتى الثاني عشر، ويتم دعم هذا المسار بدروس إلكترونية مباشرة عن بُعد.



وأوضحت المؤسسة أن مسار الدراسة المنزلية، هو برنامج يدرس فيه الطالب ذاتياً مناهج وزارة التربية والتعليم، بدءاً من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، وفق المسار الأكاديمي العام، دون التقيد بالحضور إلى المدرسة والانتظام بالدراسة، ويتقدم طلبة هذا المسار للامتحانات الإلكترونية وفق النظام المعمول به في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.



ويقبل للتسجيل في هذا المسار المواطنون والمقيمون، نظير رسوم تسجيل مقدارها 150 درهماً، ويتطلب التسجيل آخر شهادة مصدقة أتمها الدارس بنجاح، مع صورة الهوية وجواز السفر، وشهادة الميلاد لأبناء المواطنات، واستيفاء الرسوم إلكترونياً من خلال موقع التسجيل.

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