جامعة الإمارات: بدء التقديم لجائزة الخريجين 2021

المصدر: العين ـ البيان

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن بدء استقبال الطلبات للراغبين للترشح لجائزة جامعة الإمارات للخريجين في دورتها الأولى 2021 على أن يكون آخر موعد لاستقبال الترشيحات 6 يناير 2022. حيث تواصل وحدة التطوير وعلاقات الخريجين بالجامعة في بناء علاقة وثيقة مع الخريجين من خلال مبادراتها المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا لجائزة الخريجين بأن هذه الجائزة تأتي ضمن جهود الجامعة في تقدير خريجيها المتميزين والذين يتركون أثراً إيجابياً على المجتمع من خلال مساهمات مجتمعية بارزة وواضحة، والذي بدوره يسهم في بناء شراكة مستدامة مع الخريجين. وأكد الدكتور أحمد مراد بأن مبادرة الجائزة هي ممارسة عالمية تمارس في أرقى الجامعات العالمية وهذا بدوره يسهم إيجابياً في ارتقاء السمعة الدولية للجامعة. كما وتعتبر هذه الجائزة امتداداً لثقافة التميز في التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي وريادة الأعمال وتشجع على الاتجاهات الفعالة عن طريق مبدأ التطوير المهني المستمر للخريجين.

وأضاف: «هذه الجائزة كونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمجتمع المحلي والدولي من خلال كوكبة الخريجين، فهي مؤشر على نجاح المخرجات التعليمية، لا سيما وأن الجامعة حريصة على مواصلة جهودها في إبراز دورها الريادي في التمكين وبناء الشراكات المحلية والدولية من خلال شبكة الخريجين التي تمتلكها».

وتتضمن الجائزة أربعة فروع رئيسية: جائزة الخريجين للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، جائزة الخريجين للمشاركة المجتمعية، جائزة الخريجين في تمكين المرأة، وحائط الشرف، حيث سيتمّ اختيار ستة فائزين لكل فرع منها ثلاثة للخريجين المواطنين وثلاثة للخريجين الدوليين وسيتمّ اختيار عشرة خريجين لجائزة حائط الشرف، بمجموع يصل إلى 28 جائزة للخريجين الفائزين. وستكون الجائزة سنوية بناءً على شروط ومعايير ستقوم لجنة التحكيم بالأخذ فيها عند تقييم وفرز طلبات الترشيح. وقد اعتمدت اللجنة العليا ولجنة التحكيم الخاصة بالجائزة الدليل الوصفي للجائزة الذي يضمّ المعايير العامة والتفصيلية للجائزة، حيث يتكون ملف الترشيح من سيرة ذاتية مُحدّثة، نبذة مختصرة عن إنجازات الخريجين بالإضافة إلى رسائل تزكية. علماً بأن الترشيح يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة:

https:/‏‏‏/‏‏‏www.uaeu.ac.ae/‏‏‏en/‏‏‏alumni/‏‏‏

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