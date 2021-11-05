جامعة زايد تشارك في الاحتفالية الوطنية

المصدر: أبوظبي- وام

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احتفت جامعة زايد بيوم العلم رمز وحدة دولة الإمارات وتلاحم شعبها الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم. ورفعت شذى الهاشمي مستشارة وحدة الاستشارات التنفيذية مكتب رئاسة مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة جامعة زايد العلم في الساحة الخارجية لحرم الجامعة بدبي، بينما قام سعيد الظاهري عضو مجلس إدارة جامعة زايد برفعه في الساحة الخارجية لحرم الجامعة بأبوظبي. وأقيمت الاحتفالية في كل من حرمي الجامعة في أبوظبي ودبي بحضور الأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي نائب مدير الجامعة والدكتور ناجي واكيم مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعمداء الكليات إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ومجموعة من الطلبة.

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