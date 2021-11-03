جامعات الوطن تحتفي بيوم العلم وسط مشاعر الفخر والاعتزاز

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

احتفت جامعات الإمارات والشارقة والجامعة القاسمية وعجمان وكليات التقنية، بيوم العلم وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية المحلية والعالمية التي تحققت لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشاركت جامعة الإمارات في احتفالات الدولة بيوم العلم إجلالاً وإكباراً لعلم الدولة الذي يشكل رمزاً للعزّة والافتخار. حضر حفل رفع العلم في ساحة حرم الجامعة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور محمد حسن علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة والدكتور أحمد مراد، النائب المُشارك للبحث العلمي، والدكتورة عائشة الظاهري، النائب المُشارك لشؤون الطلبة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، إضافة إلى مجموعة من الطلاب والطالبات.

وبهذه المناسبة، قال معالي زكي نسيبة: في الأول من ديسمبر عام 1971، غادر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قصر المنهل قبل حلول الظلام وقضى المساء في معسكر السميح وسط الصحراء المفتوحة. وفي فجر الثاني من ديسمبر، كان يقود سيارته باتجاه دبي لينضم إلى زعماء الإمارات السبع. ووقّعوا دستوراً مؤقتاً كوّن قانونياً دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك بلحظات أشرف الشيخ زايد- بوصفه رئيس أحدث دولة في العالم- على رفع العلم الوطني.

وأضاف معالي زكي نسيبة: إن احتفالنا بالعلم اليوم هو تعبير عن حبنا لوطننا وتأكيد على ولائنا لقيادتنا الرشيدة التي حرصت منذ بدء فجر الاتحاد على تأمين غدٍ مُشرقٍ لكافة أبنائها والقاطنين على أراضيها في مجتمع تسوده السعادة والمحبة والإخاء والتسامح.

ورفعت كليات التقنية العليا علم الدولة في مواقعها الـ 16 على مستوى الدولة احتفالاً بيوم العلم بمشاركة الطلبة والموظفين.

وتقدم البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا بأسمى آيات التهاني إلى قيادة الدولة الرشيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تعكس تلاحم وترابط أبناء الوطن والمقيمين على أرضها تحت راية علمنا الغالي.

وقال إن يوم العلم يأتي هذا العام تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، وأضاف: إننا نرفعه اليوم وكلنا فخر بوحدتنا وقيادتنا وإنجازاتنا مستذكرين قادتنا المؤسسين ونهجهم الإنساني والحضاري الراسخ ليومنا ولغدنا ولمستقبل أجيالنا.

مسابقات فنية

ورفع الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة علم الوطن، وسط حضور أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والفنية والطلابية، مع عزف السلام الوطني للدولة وذلك ضمن مراسم الاحتفال بيوم العلم، والذي جرى في الساحة الأمامية للمبنى الرئيس للجامعة، وكذلك في فروع الجامعة بخورفكان وكلباء والذيد.

وشهدت جامعة عجمان صباح أمس مراسم رفع علم الدولة، حيث تم الاحتفال في أجواء حماسية ووطنية وذلك برفع أعلام الدولة خلال حفل أقيم في الهواء الطلق أمام قاعة الشيخ زايد في الحرم الجامعي، وذلك بحضور كريم الصغير مدير الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة وعمداء الكليات، وأكد مدير الجامعة: أن يوم العلم يعد مناسبة وطنية يتذكر فيها شعب الإمارات جهود مؤسسي الدولة، فرفع العلم يمثل الكرامة والفخر والإنجاز والأمان والسلام والسعادة.

كوكبة

وفي مشهد وطني بهيج وبحضور كوكبة من أساتذة الجامعة القاسمية وإدارييها وطلابها وطالباتها، يتقدمهم الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة، تم رفع علم الوطن أمام مقر الجامعة القاسمية في الشارقة، حيث تزهو الجامعة القاسمية بهذه المناسبة العزيزة لتؤكد أنها ستبقى وفية لرسالتها العالمية من أرض الشارقة في أكثر من 100 دولة ينتشر فيها خريجوها بذكريات الدراسة الجميلة في هذا البلد الطيب.

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