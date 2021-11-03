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إكسبو 2020 دبي اليوم

9 مستجدات في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

المصدر:
  • دبي رحاب حلاوة
التاريخ:

تضمنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم 9 مستجدات :

رفع القيمة المالية للجائزة إلى 2.9 مليون درهم 

إدراج مفهوم المبادرة الريادية


تضمين ٤ محاور جديدة للجائزة:

محور  الأخوة الإنسانية
محور يتعلق الجوانب النفسية والسلوكية
محور يرصد دور المعلم في الاختبارات الدولية
محور الخدمات الإرشادية المدرسية  


 ‏إنشاء منصة متكاملة للتدريب الإلكتروني 
إطلاق برنامج سفراء الجائزة
 اتاحة التصويت ‏للجمهور لاختيار المبادرة المتميزة
مساهمة المعلمين ذوي النصاب المنخفض بمقاطع فيديو تعليمية
 ‏رفع وزن معياري التسامح ودعم المبادرات الحكومية
توسيع الدول المستهدفة إلى 13 دولة

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