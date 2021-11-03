9 مستجدات في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم
تضمنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم 9 مستجدات :
رفع القيمة المالية للجائزة إلى 2.9 مليون درهم
إدراج مفهوم المبادرة الريادية
تضمين ٤ محاور جديدة للجائزة:
محور الأخوة الإنسانية
محور يتعلق الجوانب النفسية والسلوكية
محور يرصد دور المعلم في الاختبارات الدولية
محور الخدمات الإرشادية المدرسية
إنشاء منصة متكاملة للتدريب الإلكتروني
إطلاق برنامج سفراء الجائزة
اتاحة التصويت للجمهور لاختيار المبادرة المتميزة
مساهمة المعلمين ذوي النصاب المنخفض بمقاطع فيديو تعليمية
رفع وزن معياري التسامح ودعم المبادرات الحكومية
توسيع الدول المستهدفة إلى 13 دولة