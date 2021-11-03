الإمارات للتعليم المدرسي تحدد البرمجة الزمنية للامتحانات

المصدر: دبي - نورا الأمير

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية لامتحانات الفصول الدراسية الـ 3 للعام الدراسي الجاري، معلنة يوم الـ 7 من الشهر الجاري موعد بدء التقييم الختامي للفصل الدراسي الجاري للطلبة من الصف الأول وحتى الـ 12 وزاري في مواد: الاجتماعيات والتربية الإسلامية والعلوم، ويستمر حتى الـ 17 من الشهر ذاته.

ويباشر الطلبة التقييم الختامي للفصل الدراسي الأول لمواد الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية من الصف الأول وحتى الـ 12 من 18 ولغاية 29 الشهر الجاري، فيما يعقد الامتحان التعويضي لنهاية الفصل الدراسي الأول خلال الأيام من 5 ولغاية 9 ديسمبر المقبل للطلبة الغائبين بعذر على أن تبدأ إجازة العطلة الشتوية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه ولمدة 3 أسابيع، فيما تبدأ إجازة الكوادر التعليمية والإدارية يوم 19 ديسمبر ولمدة أسبوعين.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم المدرسي الذي أعلنت عنه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم 2 من شهر يناير من العام 2022، بينما يباشر الطلبة التقييم الختامي للفصل الدراسي الثاني من الصف الأول إلى الـ 12 لمواد الإسلامية والاجتماعيات والعلوم في الأول من مارس ولمدة أسبوع، وأما الامتحان الختامي لمجموعة المواد الأساسية فيبدأ يوم 8 ويستمر حتى 17 مارس المقبل، ويقدم الطلبة الغائبون بعذر امتحاناتهم التعويضية في الفترة من 20 ولغاية 24 مارس، على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة اعتباراً من الأحد 27 مارس وحتى الخميس 14 أبريل.

وينطلق الفصل الدراسي الثالث 17 أبريل المقبل، ويبدأ التقييم الختامي لمواد الإسلامية والاجتماعيات والعلوم يوم 1 وحتى 9 يونيو المقبل، وأما التقييم في مواد: الرياضيات والانجليزية واللغة العربية فيكون من 14 ولغاية 23 يونيو المقبل، وأما الامتحان التعويضي للطلاب الغائبين بعذر فحددت له المؤسسة من 26 ولغاية 30 يونيو المقبل.

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