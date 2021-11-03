قياس جودة حياة 100 ألف طالب وطالبة في مدارس دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية النسخة الـ 5 من المسح الشامل لجودة حياة طلبة المدارس الخاصة بدبي، المشروع الأول من نوعه عالمياً الذي يستهدف قياس مستويات جودة حياة طيف متنوع من طلبة التعليم المدرسي في الإمارة، والذين ينتمون إلى أكثر من 176 جنسية وثقافة. ويستهدف المسح الذي سيتم تنفيذه خلال شهر نوفمبر الحالي أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من الصف الـ 6 إلى الصف الـ 12 أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى المطبقة في 188 مدرسة خاصة بدبي.

مشروع

وانطلق مشروع المسح الشامل لجودة حياة الطلبة بدبي في العام الدراسي 2017 - 2018 بمبادرة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث شهد على مدى 4 سنوات مشاركة أكثر من 369 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى حوالي 176 جنسية في جميع المدارس الخاصة المستهدفة، وأظهرت النتائج بأن طلبة دبي يشاركون بشكل عام في أنشطة بدنية، ويشعرون بالأمان في المدرسة، ومتواصلين مع الكبار في البيت، ويحظون بالدعم من أصدقائهم وأقرانهم.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: قدم لنا مشروع المسح الشامل لجودة حياة الطلبة على مدى 4 سنوات متواصلة معلومات تفصيلية حول جودة حياة طلبتنا، وماذا تعني بالنسبة لهم؟ كما فتح الباب للاستماع إلى احتياجات طلبتنا ودراسة الأسباب والعناصر المتنوعة التي تسهم في تعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

محاور ومهارات

ويطبق المسح 3 لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية، كما يحظى بدعم أكثر من 238 رائداً لجودة الحياة من الفرق المدرسية في دبي، ويقيس جودة الحياة الاجتماعية والعاطفية والسعادة، وعلاقات المدرسة، والمشاركة، والصحة البدنية ونمط الحياة، وأنشطة ما بعد المدرسة، ومدى استفادة الطلبة من التربية الأخلاقية في مواقف الحياة الواقعية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لطلبة السنوات النهائية بشأن الدراسة والعمل، فضلاً عن قياس مدى امتلاكهم لحزمة من القيم والمهارات كالمرونة والدافعية للنجاح والإنجاز، والتعلم الذاتي، وأسلوب استخدامهم للأجهزة الذكية.

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