مستشارة برامج التعليم بالأرشيف الوطني: الآباء المؤسسون لم يعرفوا المستحيل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكدت الدكتورة حسنية محمد العلي مستشارة البرامج التعليمية بالأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة، أن الآباء المؤسسين لم يعرفوا كلمة مستحيل في قاموسهم، منذ بداية اجتماعاتهم لإنشاء دولة ناجحة بكافة تفاصيلها، ليتوافد إليها جميع الجنسيات، ينشدون الاستقرار والأمان والعيش الكريم، فإنجازات الآباء المؤسسين حاضرة وراسخة، تجني ثمار غرسهم أجيال اليوم والمستقبل.

وأشارت العلي، خلال مجلس «الآباء المؤسسون ودورهم في بناء الاتحاد»، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إلى دور وحماس المغفور له، الشيخ زايد والآباء المؤسسين، وإمكاناتهم الفريدة في تعاملهم مع التحديات والصعوبات بحكمة وروح من الانسجام والتعاون، على الرغم من إدراكهم أن مفهوم الاتحاد، كان مجرد فكرة حديثة في تلك الفترة بالمنطقة العربية، إلا أنهم تكاتفوا لكتابة قصة نجاح اتحاد قوي راسخ، موفراً الحياة الكريمة لأبناء الشعب الإماراتي، وكل من يعيش على أرضها الطيبة.

واستعرضت العلي، السيرة الذاتية للآباء المؤسسين لاتحاد دولة الإمارات، حيث عُرف المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (1918 – 2004)، بالأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول من نادى بإقامة الاتحاد.

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