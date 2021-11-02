«حمدان الذكية» وجامعة الإسكندرية تطلقان ماجستير إدارة الإبداع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن إبرام وإطلاق وتنفيذ شراكة أكاديمية استراتيجية مع جامعة الإسكندرية، وتمثلت باكورة هذه الشراكة في طرح الجامعتين معاً أحد أبرز برامج الجامعة الذكية المعتمدة المتمثل بماجستير إدارة الإبداع والتغيير.

وفي سبيل تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية، قام وفد من جامعة حمدان بن محمد الذكية، برئاسة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة بزيارة إلى جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر، حيث شهد إطلاق برنامج الدفعة الأولى برفقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والتقى رئيسا الجامعتين بطلاب الدفعة الأولى من البرنامج المشترك، وذلك بحضور الوفد المرافق من الجامعة الذكية، والدكتور أشرف الغندور، نائب الرئيس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ونخبة من القيادات الإدارية في جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور منصور العور: إطلاق البرنامج يعتبر سبقاً نوعياً فريداً على مستوى الدولة يضاف إلى رصيد الجامعة الذكية، ولا شك في أن الأجدر بتحقيق مثل هذا السبق جامعة تفخر بانتمائها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى دبي خاصة.

وأضاف: ماجستير إدارة الإبداع والتغيير هو البرنامج الأول على مستوى الدولة والعالم العربي الحاصل على اعتماد وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، وكذلك الأول في إقراره للتدريس لدى جامعة الإسكندرية، وهي الجامعة العريقة ذات الصيت المحلي والإقليمي والعالمي، والأولى مصرياً في نيل جوائز ريادة الأعمال من الاتحاد الأوروبي، وبذلك يكون هذا الإنجاز مثالاً للتكامل الأكاديمي بين ريادة الجامعة الإماراتية الذكية، وعراقة الجامعة المصرية.

وأردف العور: إقرار البرنامج واعتماده من وزارة التعليم العالي المصرية، وتقديمنا له كونه برنامجاً مشتركاً مع جامعة عريقة كجامعة الإسكندرية، أمران يدعوان للاعتزاز، وحقيقتان تدلان على كفاءة وتميز وجودة البرامج الأكاديمية، التي تقدمها جامعتنا وتأكيد لريادتها الأكاديمية عربياً في ظل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.

آليات

وبحث الجانبان خلال الزيارة آليات تنفيذ برنامج الماجستير المشترك، ضمن آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين كمثال يحتذى للتعاون بين جامعات الدولة والمجتمع الأكاديمي والعلمي في جمهورية مصر للنهوض بالتعليم العالي في المنطقة العربية والعالم على نطاق أوسع.

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