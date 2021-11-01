45 أكاديمياً من جامعة الإمارات ينضمون إلى قائمة «ستانفورد لأفضل علماء العالم»
تمكن 45 باحثاً أكاديمياً من جامعة الإمارات من الانضمام إلى قائمة 2% لأفضل العلماء على مستوى العالم، والمقدمة من جامعة ستانفورد لعام 2020.
حيث يتم تصنيف جميع الباحثين إلى 22 مجالاً علمياً و176 مجالاً فرعياً.
وتم إجراء التحليل باستخدام الاقتباسات حسب «بيانات سكوبس» مع الأخذ بعين الاعتبار بيانات تقييم العلماء لأثر الاقتباسات طيلة المسيرة العلمية للباحث، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات لسنة 2020.
وأوضح الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي: إن أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات جامعة الإمارات لهم جهود واضحة وكبيرة في دعم وتمكين التعاون الدولي مع العديد من الباحثين في جميع أنحاء العالم، لا سيما أنهم يسعون عند انضمامهم إلى جامعة الإمارات لإجراء البحوث ونشر المقالات ذات الجودة العلمية العالية.
وذلك بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة في تعزيز جهود الأجندة الوطنية للنشر، وفق الأولويات والقطاعات التي ارتكزت عليها دولة الإمارات في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال البحث العلمي.
وتعتبر جودة المخرجات البحثية لجامعة الإمارات متميزة، ويوجد 14 باحثاً من كلية الطب والعلوم الصحية، أحدهم مختص في المختبرات، بينما 31 باحثاً من مجالات مختلفة، تضم الهندسة المدنية، علوم الغذاء، الميكروبيولوجي، الطاقة المتجددة، علوم المواد، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الفلك وعلوم الفضاء، الرياضيات التطبيقية.
والتي حصلت على اقتباسات عالية خلال عام 2020. ويعتبر إدراج أسماء هؤلاء الباحثين ضمن قائمة 2 % من أفضل الباحثين على مستوى العالم فخراً لجامعة الإمارات، ويعبر عن سمعة جامعة الإمارات والذي يؤكد جودة البحث العلمي بها.