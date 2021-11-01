45 أكاديمياً من جامعة الإمارات ينضمون إلى قائمة «ستانفورد لأفضل علماء العالم» ‏

المصدر: العين - البيان

تمكن 45 باحثاً ‏أكاديمياً من جامعة الإمارات من الانضمام إلى قائمة 2% لأفضل العلماء ‏على مستوى العالم، والمقدمة من جامعة ستانفورد لعام 2020.

حيث يتم تصنيف جميع الباحثين إلى 22 ‏مجالاً علمياً و176 مجالاً فرعياً. ‏

وتم إجراء التحليل باستخدام ‏الاقتباسات حسب «بيانات سكوبس» مع الأخذ بعين الاعتبار بيانات ‏تقييم العلماء لأثر الاقتباسات طيلة المسيرة العلمية للباحث، ‏بالإضافة إلى عدد الاقتباسات لسنة 2020. ‏

وأوضح الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث ‏العلمي: إن أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات جامعة ‏الإمارات لهم جهود واضحة وكبيرة في دعم وتمكين التعاون ‏الدولي مع العديد من الباحثين في جميع أنحاء العالم، لا سيما ‏أنهم يسعون عند انضمامهم إلى جامعة الإمارات لإجراء ‏البحوث ونشر المقالات ذات الجودة العلمية العالية.

وذلك بما ‏يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة في تعزيز جهود الأجندة ‏الوطنية للنشر، وفق الأولويات والقطاعات التي ارتكزت عليها ‏دولة الإمارات في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال ‏البحث العلمي‎.

وتعتبر جودة المخرجات البحثية لجامعة الإمارات متميزة، ويوجد 14 ‏باحثاً من كلية الطب والعلوم الصحية، أحدهم مختص في ‏المختبرات، بينما 31 باحثاً من مجالات مختلفة، تضم الهندسة ‏المدنية، علوم الغذاء، الميكروبيولوجي، الطاقة المتجددة، علوم ‏المواد، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الفلك وعلوم الفضاء، ‏الرياضيات التطبيقية.

والتي حصلت على اقتباسات عالية خلال ‏عام 2020. ويعتبر إدراج أسماء هؤلاء الباحثين ضمن قائمة ‏‏2 % من أفضل الباحثين على مستوى العالم فخراً لجامعة ‏الإمارات، ويعبر عن سمعة جامعة الإمارات والذي يؤكد ‏جودة البحث العلمي بها. ‏

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز