99 % من الطلبة في الشارقة ينتظمون بالدوام الحضوري

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استقبلت المدارس الخاصة في الشارقة، صباح أمس، الطلبة حضورياً بنسبة 99 %، وذلك بعد أن عممت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على إدارات المدارس، بأن الـ31 من أكتوبر (أمس)، سيكون الموعد النهائي للعودة لكافة الطلبة للمقاعد الدراسية داخل الحرم المدرسي، عدا 4 فئات، تم إعلام إدارات المدارس بها، كما عقدت الهيئة في ذات الشهر، عدداً من اللقاءات مع مديري المدارس، لمعرفة التحديات التي قد تواجه المدارس خلال عملية العودة الكاملة، وأبرز الحلول والمقترحات لتجاوزها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مؤشرات التعافي الـ 4، التي دعمت قرار العودة، وتضمنت نسب الحضور، والإيجابية، والتطعيم، والامتثال، وتعريفهم بالدليل الإرشادي المحدث.

وأكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة، أن نسبة حضور الطلبة مباشرة داخل الحرم المدرسي، في أول يوم دراسي، بعد قرار الهيئة بالعودة الكاملة، بلغت 99 %، مبينة أن العودة الكاملة، تمكن المعلمين من المتابعة المباشرة لمستوى الطلبة .

لجنة

ومن جانبها، قالت مجد الشيخ حسين مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في الشارقة: إن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة داخل الصفوف الدراسية، وبلغت النسبة 99 %، كما تم تشكيل لجنة لاستقبالهم، والتدقيق على فحص «كورونا» بالنسبة للطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق، وبينت أن الطلبة الذين كانوا يداومون «عن بعد»، بلغ عددهم 350 طالباً وطالبة، لافتة إلى أن هناك زيارات رقابية متتالية من هيئة الشارقة للتعليم الخاص ، كما أن إدارة المدرسة، اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة للعودة الكاملة للطلبة، والذين يبلغ عددهم 3 آلاف و300 طالب وطالبة، من خلال تهيئة وتجهيز الصفوف الدراسية، علماً بأن الطاقة الاستيعابية للصفوف، تبلغ 5 آلاف طالب وطالبة.

وبدورها، قالت لطفية بركة مديرة مدرسة الفلاح الخاصة: إن إدارة المدرسة تلقت تعميماً، يفيد بضرورة الدراسة المباشرة لكافة الطلبة داخل الحرم المدرسي، وتم تجهيز الصفوف وتهيئتها، وتوفير أدوات التعقيم في كافة المرافق، إضافة إلى تجهيز الحافلات المدرسية، والتي واجهنا بعض الصعوبة في توفيرها، ولكن تم تجاوز ذلك التحدي، لافتةً إلى أن عدد الطلبة الذين داوموا حضورياً داخل الصفوف، بلغ 99 %، علماً بأنه خلال الفترة الماضية، كان هناك 80 % من مجمل الطلبة، والبالغ عددهم 3 آلاف و670 طالباً وطالبة، يباشرون الدراسة حضورياً، قبل صدور القرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز