«أكاديمية الشيخ زايد» تستضيف مجموعة من رواد الفضاء الدوليين

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في أبوظبي، وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من رواد الفضاء الدوليين، من بينهم هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

وضم الفريق كلاً من: رائد الفضاء الأمريكي أندرو مورجان، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، ورائد الفضاء الأمريكي نيك هيج، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوشكا. وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى الأكاديمية خديم عبدالله الدرعي العضو المنتدب لمجموعة العين القابضة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية ومجلس الطلاب.

ورحب خديم عبدالله الدرعي بالفريق الزائر، مشيراً إلى الدور الكبير، الذي يقومون به في مجال البحث العلمي واستكشاف الفضاء، والذي يعود بالنفع على البشرية والعالم أجمع، وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت مصدر فخر واعتزاز في ترسيخ مكانتها في مجال اكتشاف الفضاء وعلومه.

وأضاف الدرعي: نفخر بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمهمات برنامج استكشاف الفضاء، وبمسيرة التقدم العلمي والإنجازات غير المسبوقة التي تواكب احتفال الدولة بعام الـ 50، وتزامناً مع استضافة المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ72، والأول في المنطقة العربية، والذي يعد الأكبر في تخصص الفضاء عالمياً، وقال: جاء استقبال رواد الفضاء الدوليين والمشاركين في المؤتمر في الأكاديمية داعماً لدور الإمارات في ترسيخ روح الاجتهاد وطلب العلم والبحث والاستكشاف لدى جيل المستقبل، وإن الأكاديمية ببرامجها الداعمة تسعى دائماً لتوفر لطلبتها بيئة التعلم، التي تحثهم على البحث والتفوق العلمي.

وكان برنامج رواد الفضاء قد بدأ بجولة في قسم المرحلة الأساسية، حيث اصطف الطلبة ملوّحين بأعلام دولة الإمارات تعبيراً عن اعتزازهم وفخرهم باستقبال أول رائد فضاء إماراتي وبلقاء فريق روّاد الفضاء الدوليين في الأكاديمية.

والتقى الرواد خلال الزيارة الطلبة في صفوفهم، حيث اطلعوا على بعض الأعمال الطلابية المتعلقة بالفضاء، كما تفاعلوا مع الطلبة من حيث الإجابة عن الأسئلة المتعلقة برحلات الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز