خالد البوعينين ينال شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ميتروبوليتان الصربية

المصدر: بلغراد - وام

حضر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وبرانكو ريزج النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التربية والبحث العلمي بجمهورية صربيا ومبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة في بلغراد الحفل الذي أقامته جامعة ميتروبوليتان الصربية بمناسبة منحها شهادة الدكتوراه الفخرية للواء متقاعد خالد عبد الله البوعينين المزروعي المستشار بمكتب صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي منح اللواء خالد البوعينين شهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لسجله الحافل في المجالين العسكري والاستراتيجي وإسهاماته البارزة فيهما وما قدمه من أعمال خدمة لوطنه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أدواره المتميزة على صعيد تعزيز العلاقات الاستراتيجية والبحث العلمي والتعاون التكنولوجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.

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