التربية تحدد متطلبات معادلة المؤهلات الجامعية من خارج الإمارات

المصدر: دبي - نورا الأمير

حددت وزارة التربية والتعليم شروط ومتطلبات معادلة المؤهلات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، مؤكدة أنها ضرورية لغرض التوظيف واستكمال المسيرة التعليمية في الدولة، موضحة عبر موقعها خطوات التقديم على الخدمة التي تتيح للطلبة الحصول على معادلة لمؤهلاتهم المعتمدة في الخارج ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة بعد التأكد من صحة المؤهلات واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل بالإضافة إلى مدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

ودعت الوزارة لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بالخارج استيفاء صاحب العلاقة الشروط وهي: إنهاء مدة لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة وإكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، أو ما يعادلهما، في أحد التخصصات بعد الثانوية أو ما يعادلها، للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.

ويتطلب الشرط الثالث أن يكون الطالب قد أكمل مدة لا تقل عن 3 سنوات دراسية في المؤسسات التعليمية التي تتبنى النظام السنوي أو ما يعادل 120 ساعة معتمدة حسب النظام الفصلي أو ما يعادل 180 ساعة حسب النظام ربع السنوي أو ما يعادل 240 وحدة وفقاً للنظام الأوروبي للحصول على الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس».

درجة الماجستير

وللحصول على دبلوم الدراسات العليا أو الماجستير تتضمن الشروط أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، أو ما يعادلها، بعد الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس، وأن يكون أكمل مدة لا تقل عن 4 سنوات دراسية بعد الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للحصول على درجة الماجستير عند دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى متطلب استكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه، شريطة أن ينص نظام الجامعة على ذلك، أو مدة لا تقل عن 3 سنوات دراسية بعد درجة البكالوريوس في الحالات التي لا يشترط فيها الحصول على الماجستير.

وحول مدة الانتظام والإقامة في بلد الدراسة، أوضحت أن البرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على المساقات الدراسية يشترط أن يكون الطالب قد انتظم بالحضور كلياً في مقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات لمدة 168 يوماً، وأما برامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثي في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى فقد ألزمت الوزارة أن يكون الطالب متواجداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وأما برامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرها من التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى فيجب على الطالب أن يكون متواجداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن 90 يوماً لكل الفترة المقررة للحصول على الدرجة. وأفادت الوزارة بأنه يجوز للجنة في حالات معينة الإعفاء الجزئي من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة وفقاً للقواعد التنفيذية التي تعتمدها اللجنة.

التزام

وذكرت أن برامج الدراسات العليا التي تعتمد على نظام الدراسة البحثية والمساقات الدراسية يجب أن ينتظم الطالب فيها بالحضور كلياً في مقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات، مستعرضة شروطاً عامة أبرزها: في حال تحويل ساعات دراسية من مؤسسة تعليمية لأخرى يشترط ألا تتجاوز نسبة الساعات المحولة 50% من الساعات المطلوبة لإتمام متطلبات الدرجة على أن تكون هذه الساعات تمت دراستها في مؤسسات معتمدة ومرخص لها.



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