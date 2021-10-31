«دبي الطبية» تخرّج 17 طالب ماجستير

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

نظمت كلية دبي الطبية بالتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أول من أمس، بمقر الكلية، حفل تخريج الدفعة الأولى التي تضم 9 خريجين مسجلين ببرنامجي الماجستير والدبلوم العالي في علوم الإدمان، الأولين من نوعهما على مستوى الشرق الأوسط والمعتمدين من وزارة التربية والتعليم، وسيتم مناقشة الأطروحات للدفعة الثانية وتضم 8 طلاب خلال الشهرين المقبلين.

وقال المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية: إن الكلية تبوأت مكانتها المتميزة بين نظيراتها من الجامعات في المنطقة وخارجها وبكل المقاييس خلال العقود الـ 3 الماضية، وأصبحت النموذج الذي يُقتدى به في العديد من الجامعات بالدولة، وبدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تصريحات صحافية قال البروفيسور محمد جلال الدين، عميد كلية دبي الطبية: نشهد الحصاد الواقعي والنتيجة المشرّفة، لكلية دبي الطبية، ولمختلف أشكال الجهد والدعم والرعاية، التي بذلها مؤسسها المغفور له بإذن الله الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه، وستبقى دائماً جوهر رؤيته، حيث أضحت منارة للعلم والمعرفة، تضاهي أرقى المؤسسات الأكاديمية العالمية، بتأهيل الكوادر الطبية والصحية العالية لخدمة مجتمعات دولة الإمارات، ودول الخليج، والمنطقة العربية، عموماً.

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