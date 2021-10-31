استثناء 4 فئات من التعليم الحضوري في مدارس الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

عممت هيئة الشارقة للتعليم الخاص قراراً لكافة المدارس الخاصة بالإمارة بشأن التعليم الحضوري في المدارس الخاصة بالشارقة خلال العام الدراسي 2021 – 2022، حيث استثنى القرار 4 فئات من التعليم الحضوري، وتتمثل الفئة الأولى بالطلبة المصابين بمرض مزمن نشط عالي الخطورة، إضافة إلى الطلبة الذين يعانون من نقص المناعة بسبب مرض مزمن نشط أو أولئك الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة على المدى الطويل، وأما الفئة الثانية فهم الطلبة الأصحاء الذين يعيشون مع مريض أو مرضى مصابين بمرض مزمن شديد الخطورة، والذين لديهم إعفاء طبي من تلقي لقاح «كوفيد-19»، والفئة الثالثة هم الطلبة الذين لم يتمكنوا من العودة للدولة لأسباب تتعلق بـ«كوفيد 19»، وحددت الفئة الرابعة والأخيرة بالطلبة المعزولين والمحجوزين صحياً لإصابتهم أو مخالطتهم مصاباً بـ«كوفيد 19»، وذلك بحسب علي الحوسني مدير الهيئة الذي أكد أن التجربة التي اكتسبها المجتمع التعليمي خلال الأزمة أسهمت في تعزيز قدراته والارتقاء بأدواته في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

متطلبات

وحدد التقرير المتطلبات لكل الفئات والتي تمثل بعضها في إحضار تقرير طبي مفصل ومصدق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويجب أن يكون صادراً من استشاري أو متخصص، ومن ثم تقديم التقرير الطبي إلى العيادة المدرسية والذي يوصي بـ«التعلم عن بعد» للطالب لفترة زمنية محددة، بعد وصف الحالة الصحية للطالب وإثبات دليل خطر الإصابة بـ«كوفيد 19» إذا كان الطالب مريضاً جسدياً ولا يتمكن من الذهاب إلى المدرسة، وأما في ما يتعلق بالفئة الثالثة فيجب إحضار وثيقة رسمية مصدقة من سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في موطن الطالب والتي تعرض الأدلة بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز