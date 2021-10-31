الإمارات للتعليم المدرسي تحدد الجدول الزمني للإجازات الرسمية

المصدر: دبي - نورا الأمير

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الجدول الزمني للإجازات الرسمية للعام الدراسي الجاري 2021 - 2022، وفقاً لما هو معتمد من المجلس الوزاري للتنمية، إلى جانب الإطار الزمني للتدريب التخصصي المقرر عقده خلال إجازتي الشتاء والربيع، معلنة 14 يوليو، موعداً لنهاية العام الدراسي الجاري.

وتبدأ إجازة الشتاء، وفقاً للتقويم المعتمد بالنسبة للطلبة، يوم 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الـ 30 من الشهر ذاته، فيما تبدأ للكوادر التدريسية والإدارية إجازتها، يوم 19 من الشهر ذاته، لتنتهي يوم 30 ديسمبر المقبل.

ووفقاً للتقويم المدرسي، يباشر الطلبة إجازة الربيع يوم 27 مارس، وحتى 14 أبريل 2022، ويبدأ العاملون من الكوادر الإدارية والتعليمية، الإجازة يوم الـ 3 من أبريل، وحتى الـ 14 من الشهر نفسه.

ووضعت المؤسسة إطاراً زمنياً للتدريب التخصصي، يبدأ مع إجازة الشتاء، في الفترة من 12 ولغاية 16 ديسمبر المقبل، ولمدة أسبوع تدريبي واحد، يتبعه أسبوع تدريبي آخر خلال إجازة الربيع، وينطلق يوم 27 مارس المقبل، حتى 31 من الشهر نفسه.

ويهدف الإعلان عن الجدول الزمني، إلى تحديد رؤية واضحة ودقيقة حول المسار الزمني لأيام الدراسة والتقويم المدرسي، بما يحقق التكامل بين الدور التعليمي للمدارس، والدور التربوي الذي تلعبه الأسر، وفق أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال أيام التدريس، ووجهت المؤسسة، تحية شكر وتقدير، إلى العاملين في الميدان التربوي، وأولياء الأمور والطلبة، لما يبذلونه في ظل الظروف الاستثنائية التي رافقت عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية هذا العام.

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