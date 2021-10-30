جامعة الشارقة تبحث التعاون مع مكتب الشارقة الرقمية

المصدر: الشارقة - وام

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال لقائه أول من أمس وفداً من مكتب الشارقة الرقمية برئاسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير المكتب سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمكتب في مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي من خلال استقطاب الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية المتخصصة لتطوير منظومة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.

وأوضح الدكتور النعيمي خلال اللقاء إمكانيات جامعة الشارقة في خدمة إمارة الشارقة بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا، حيث تقدم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتكاملة في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتلبية احتياجات أسواق العمل المتزايدة حاجتها لهذه التخصصات الإلكترونية والتي توفرها كل من كلية الهندسة وكلية الحوسبة والمعلوماتية بالإضافة إلى المجموعات البحثية التي تعمل في المعاهد والمراكز المتخصصة في الجامعة.

من جانبه أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن الهدف الأساسي من إنشاء مكتب الشارقة الرقمية هو تحقيق عملية التحول الرقمي بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة لزيادة الكفاءة والجودة للخدمات الحكومية وبياناتها.

وأوضح أن المكتب يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لوضع خارطة الطريق للأهداف المرجوة ـ و يسعى المكتب للتعاون مع جامعة الشارقة للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لديها لتطوير هذه المنظومة، كما يعمل المكتب على تعزيز قدرة الإمارة في استخدام البيانات بوضع استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وضمان خصوصيتها التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

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