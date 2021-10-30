باحثة في جامعة الإمارات تبتكر لعبة افتراضية للحدّ من سمنة الأطفال

المصدر: (العين - البيان)

افتتح قسم التربية الرياضية بجامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم التجريبي للعبة «إميل» الطبية لمعالجة السمنة لدى الأطفال، بحضور الدكتور حسام التتري استشاري أمراض الأطفال والخبير في مجال سمنة الأطفال وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية التربية.

وابتكرت اللعبة الدكتورة مروى بلغالي أستاذة مساعدة في قسم التربية الرياضية بكلية التربية، وتخدم «إميل» الجانب الصحي والثقافي لدى الأطفال من ناحية توعيتهم بالأكل الصحي وتأثيره في الصحة باستخدام أسلوب ترفيهي حركي بهدف الحدّ من السمنة لدى الأطفال والمراهقين.

ومن خلال اللعبة «إميل» يقوم الطفل بأداء التمارين البدنية وتدريب قدراته المعرفية مدعوماً بوسائل الواقع الافتراضي كالنظارة ثلاثية الأبعاد، وأحذية وقمصان ذكية تراقب معدل ضربات قلب الطفل أثناء اللعب في جلسة مدتها 45 دقيقة. فمثلاً يُطلب من الطفل ركوب الدراجة افتراضياً، فيتعرّف إلى فوائد الأطعمة الصحية ومضار الوجبات السريعة. وعند لعبه افتراضياً تظهر خيارات كتناول مشروب غازي أو اختيار الجزرة، فإن اختار الأول تتباطأ حركته ويضيق النفس لديه داخل اللعبة «إميل»، وإن اختار الجزرة فسيُساعده ذلك على وضوح الرؤية وسرعة الحركة.

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