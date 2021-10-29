دعوة الطلبة الحاصلين على الإقامة الذهبية لاستكمال إجراءاتهم

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطلبة الحاصلين على الإقامة الذهبية للتقديم على الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فيما وجهت المقيمين في دبي إلى التقديم من خلال الموقع الالكتروني للإدارة العامة للإقامة والجنسية، وذلك عقب إعلان حكومة الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» لعشر سنوات لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عقب إعلان نتائج نهاية العام الماضي بأن عدد الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر، والمستحقين للإقامة الذهبية، يبلغ 2036 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وذكرت المؤسسة عبر موقعها على تويتر: بناء على إعلان حكومة دولة الإمارات بمنح الإقامة الذهبية لطلبة الصف الثاني عشر الحاصلين على معدل 95% فما فوق في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة وعائلاتهم التقديم للاستفادة من هذه المبادرة التي أعلنتها الحكومة تقديراً لهم على تميزهم العلمي واجتهادهم ووصولاً إلى قائمة المتفوقين.

وتمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.

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