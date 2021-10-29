جامعة الشارقة تحتفل بتخريج منتسبين لبرنامجين من دبلوماتها المهنية

المصدر: الشارقة - وام

احتفلت جامعة الشارقة، بتخريج عدد من المنتسبين لبرنامجين من دبلوماتها المهنية، لصالح مجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، حيث عمل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، على إعداد هذين البرنامجين وتنفيذهما.

وشهد الحفل، تخريج الدفعة الثانية والثالثة من دبلوم الطفولة المبكرة لـ 30 خريجاً لمجلس الشارقة للتعليم، بواقع 450 ساعة تدريبية محاضرات نظرية لكل دبلوم، و100 ساعة تدريب عملي لكل دبلوم، وتخريج 18 خريجاً من الدفعة الخامسة من الدبلوم المهني في حماية الطفل، والذي تم تنفيذه لصالح دائرة الخدمات الاجتماعية، بواقع 450 ساعة تدريبية محاضرات نظرية لكل دبلوم، و100 ساعة تدريب عملي لكل دبلوم.

واستهدف برنامج الدبلوم المهني في حماية الطفل، تعريف المشاركين فيه بأهمية حماية الطفل، وأدوارهم المختلفة في حمايته، وإثراء معارفهم بالمفاهيم الأساسية والحديثة، للعمل في المجالات المعنية بالحماية المجتمعية، وتحديداً مجالات حماية الطفل، وتأهيل المشاركين، وتدريبهم على طرق واستراتيجيات الحماية المتكاملة، ودراسة وفهم الجوانب القانونية لحقوق الطفل، وأهمية دورهم في تعزيز دور مؤسساتهم في بناء وتحقيق الأمن المجتمعي.

أما برنامج الدبلوم المهني للطفولة المبكرة، فقد استهدف التعريف بالنماذج الإجرائية، ودراسة الحالات، والتطبيقات النظرية والعملية، والمنسجمة مع متطلبات العمل لديهم، لتحقيق أهداف المؤسسة، وتعزيز دورها في بناء وتحقيق الأمن المجتمعي، والذي يسهم في رفع كفاءة هذه المؤسسة، وتحقيق هدفها الأسمى في المساهمة في بناء مجتمع واعٍ وآمن.

مكونات

وثمّن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.. الواسعة والعميقة للإنسان، ومكونات تنشئته بشكل عام، لا سيما في مرحلة الطفولة، والتي يوليانها سموهما أقصى درجات الرعاية والاهتمام، من خلال كثير من النظم والمكونات والمنشآت التي باتت تعرف حتى على المستوى العالمي.

وقالت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، موجهة كلمتها للخريجين.. «أملنا فيكم كبير.. في حمايتنا من الاستغلال، وأيضاً حمايتنا من العنف وسوء المعاملة، وهذا ما ينص عليه القانون، الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن فاقدي الرعاية الاجتماعية، لذا، نلتقي اليوم، ومن هذا المكان، بالدفعة الخامسة من خريجي الدبلوم المهني في حماية الطفل، حيث نثمن جهودهم المبذولة، وعطاءهم اللامحدود».

حضر الحفل كل من الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة.

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