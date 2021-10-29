تعاون بين جامعتي العين وديل كاوكا الكولومبية

المصدر: (العين- وام)

وقّعت جامعة العين اتفاقية مع جامعة ديل كاوكا الكولومبية، بشأن تعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتضافر الجهود وتبادل الخبرات التدريبية من أجل تحقيق الرؤية والأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الجامعة الكولومبية إلى مقر جامعة العين، بحضور الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة ممثلاً عن جامعة العين، والدكتور سيزار ألبيرتوس رئيس البحث والتطوير في هندسة البرمجيات ممثلاً عن جامعة ديل كاوكا.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمجال الأكاديمي والمعرفي والثقافي، وذلك عبر تبادل زيارات المختصين، وتبادل الخبرات لإجراء البحوث العلمية المشتركة في مختلف التخصصات، إضافة لعقد المؤتمرات العلمية والثقافية، التي تتناول قضايا مشتركة إلى جانب العمل على نشر البحوث بحسب ما يتفق عليه الجانبان، وما تسمح به الأنظمة المطبقة لكل منهما.

وأكد عطاطرة أهمية هذه الاتفاقية والتي تعد الخطوة الأولى لتعزيز علاقات التعاون مع الجامعات الكولومبية، بهدف إثراء القدرات العلمية والثقافية، بما يدعم الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن الاتفاقية المشتركة بين جامعة العين وجامعة «ديل كاوكا»، تأتي في إطار مساعي الطرفين لتفعيل التبادل والتواصل بينهما، بما ينعكس إيجابياً على الجامعتين، ويُغني تجاربهما.

من جانبه أوضح خداج ملاط أنه سيتم بموجب الاتفاقية تبادل الوثائق والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين، إضافة إلى تبادل الزيارات لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتعزيز أُطر التعاون في مجال البحث العلمي.

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