تفاهم بين وزارة التربية و«إيدج» لرعاية المواهب المتميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة التربية والتعليم و«ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون، وتدريب ورعاية الجيل القادم من أفضل المواهب، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبموجب المذكرة ستبدأ «ايدج» برامج تدريب للطلبة المتميزين في مرحلة التعليم العالي بمجال التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التدريب العملي لأكثر الموهوبين من طلبة الجامعات والمدارس، بهدف تعزيز اهتماماتهم ومهاراتهم في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وقع المذكرة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايدج، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

إطار عمل

وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا: إن المذكرة تأتي لتشكل إطار عمل لدعم الجيل التالي من المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وستعمل على تطوير وتنفيذ برامج التدريب النظري والعملي والمهني في تخصصات مهمة.

وبدوره، قال فيصل البناي: بصفتها اللاعب الرئيسي في منظومة التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، تسعى ايدج إلى تعزيز مكانتها كأفضل وجهة للمواهب المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف الازدهار في القطاع التكنولوجي.

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