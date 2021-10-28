انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مبادرة شورك بكليات التقنية

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت فعاليات مبادرة شورك في دورتها الثانية هذا العام، والتي تهدف إلى تأكيد دور الشباب في المساهمة في صناعة القرار والمبادرات الاستراتيجية من خلال حوارات مباشرة ومفتوحة مع الطلبة والخريجين حول موضوعات وقضايا تمس حياتهم الجامعية.

وعقدت ثلاث جلسات من «شورك» في كليات التقنية العليا بدبي وأبوظبي والعين وتتواصل جلسات المبادرة في الانعقاد بشكل متسلسل بحيث ستشمل كل فروع الكليات، وتناقش تطوير «الخدمات الرقمية» من خلال عرض هذه الخدمات والاستماع لتجارب الطلبة في التعامل معها وآرائهم حول سبل تطويرها.

وحضر البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا جلسات شورك والتقى الطلبة والخريجين وناقش معهم أبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الرقمية.

وأوضح أن «شورك» من المبادرات المهمة للكليات خصوصاً أن الدورة الأولى بدأت في 2019 وكانت ناجحة إلى حد كبير، حيث ناقشت نحو 14 محوراً تمس حياة الطلبة بالكليات فيما يتعلق بالشؤون الطلابية والأكاديمية واللوائح والسياسات والخدمات ومنصات التواصل الاجتماعي وأفرزت عن نحو 160 فكرة ومقترحاً تم تنفيذها.

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