جامعة الشارقة تجري امتحانات المنتصف حضورياً

المصدر: الشارقة – البيان

بدأت جامعة الشارقة إجراء امتحانات المنتصف لفصل الخريف للعام الأكاديمي الحالي 2021/ 2022 حضورياً وبشكل كامل لجميع طلبة الكليات، وما تطرحه من البرامج النظرية والعملية في المقر الرئيس بالشارقة وأفرع الجامعة في خورفكان وكلباء والذيد وبشكل متزامن.

وتفقد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، سير الامتحانات بمقر الجامعة ترافقه الدكتورة أمينة المرزوقي، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الأفرع ورئيس لجنة الوقاية والتوعية ومتابعة التعليمات والإجراءات الاحترازية بالجامعة، والدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة.

وقال مدير الجامعة: إن امتحانات المنتصف لفصل الخريف تجرى حضورياً بشكل كامل لجميع طلبة الكليات، وعددهم 17 ألف طالب وطالبة بمعدل 5 امتحانات لكل طالب، وستستمر لمدة 3 أسابيع، وقد تم إعداد قاعات امتحانيه في أروقة الجامعة، وفق توجيهات الهيئات والجهات الرسمية في الدولة في ما يتعلق بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية والخاصة بجائحة (كوفيد 19) من تباعد اجتماعي وتعقيم صحي وتطبيق شروط دخول الأماكن العامة من فحوصات وتطعيم، وتشمل هذه التعليمات الطلبة والمراقبين والكادر التقني.



ضمان

من جهتها أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي أن الجامعة تعمل على ضمان راحة الطلبة من خلال تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية مع وجود طاقم تمريض بأعداد كبيرة في جميع اللجان، إلى جانب توفير سيارة إسعاف، مع توفير توصيلات للطاقة الكهربائية لكل طالب. وأكدت أنيسة بالطيب، رئيس قسم خدمات الحوسبة الأكاديمية، أن الجامعة استعدت بشكل كبير لهذه الامتحانات، حيث تم تجهيز عدد من مختبرات الحاسوب للاستخدام عند الحاجة، وكذلك تم تزويد المراقبين بأجهزة حاسوب في حالة حدوث أي عطل تقني في الأجهزة الشخصية الخاصة بالطلبة.

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