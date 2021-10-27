المؤتمر العربي لعلوم الوراثة يعقد افتراضياً ديسمبر المقبل

المصدر: (دبي - وام)

ينظم المركز العربي للدراسات الجينية - أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية الذي سيعقد افتراضياً يومي 8 و9 ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من المنطقة والعالم.

وأعلن المركز عن تمديد موعد تقديم الملصقات المشاركة في المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية حتى يوم 15 نوفمبر المقبل فيما يمكن التسجيل في المؤتمر مجاناً من خلال الموقع الرسمي للمركز العربي للدراسات الجينية.

ويناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية تتضمن آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة والبيانات الجينومية العربية الضخمة وجينوميات العدوى والمناعة وعلم الجينوم والمجتمع وذلك من خلال محاضرات سيقدمها عدد من العلماء والباحثين وبمشاركة عدد من الأطباء المختصين بعلوم الوراثة البشرية من المنطقة وخارجها.

وقالت الدكتورة حبيبة الصفار مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية بجامعة خليفة عضوة اللجنة التنفيذية للمركز العربي للدراسات الجينية والمتحدثة في المؤتمر: إن الطب الشخصي يمثل جبهة جديدة للرعاية الصحية تجمع بين علوم الجينوم وتحليلات البيانات الضخمة وصحة السكان معربة عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر التاسع لعلوم الوراثة البشرية الذي يجمع الطلاب والباحثين والأطباء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في علم الجينوم بهدف تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء الوطن العربي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أن النسخة الـ9 من المؤتمر ستركز على موضوع التحديات والفرص المتعلقة بعلم الجينوم البشري في العالم العربي لافتا إلى أن المحاضرات التي سيقدمها نخبة من الخبراء والمختصين ستكون مميزة ومثيرة للاهتمام لجميع المشاركين.

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