خطط لتطوير نظم التعليم ووحدة تقييم نفسي في مركز رأس الخيمة للتوحد

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت سمية عبدالله بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، المعنية بإدارة وتشغيل مركز رأس الخيمة للتوحد، عن وضع خطط مستقبلية لتطوير نظم التعليم والخدمات التي يقدمها المركز، من خلال افتتاح قسم وحدة تقييم نفسي للمستفيدين داخل وخارج المركز حيث تم عمل تقييم نفسي تربوي للمستفيدين من داخل المركز وخارجه بمجموع 54 تقييماً، وعمل تقييم داخل الحضانات والمدارس للطلبة لمعرفة إذا هنالك حاجة لتقديم خدمات المركز لهم.

فرق إيجابي

وأكدت حارب، أن المركز الذي تم افتتاحه مركزه الجديد في عام 2020، يستهدف إحداث فرق إيجابي في مستقبل أطفال التوحد، من خلال تدعيم أقسام وفصول المركز بأحدث الأجهزة التعليمية لتلك الفئة، حيث نستهدف ضمن الخطط المستقبلية تطوير طرق العلاج لأطفال التوحد وفق أعلى معايير التعليم العالمية، من خلال العلاج بالفن والماء والموسيقى والخيول مثل العلاج بالفن والعلاج في الماء والعلاج في الموسيقى والعلاج في الخيول، بالإضافة للعلاج بالغذاء بالشراكة مع المراكز المختصة.

تأهيل

وأشارت إلى أن المركز يعمل بترخيص من وزارة تنمية المجتمع، كما يوجد له رخصة تجارية من الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، ويستوعب حاليا 27 طفلاً، ويمكن أن يستوعب المركز الجديد إلى 67 طفلاً أو أكثر، إضافة إلى مبنى التدخل المبكر الذي يمكن أن يستوعب 24 طالباً وطالبة تحت عمر 5 سنوات والتأهيل المهني أن يستوعب 14 طالباً وطالبة فوق سن 14 عاماً وتحت سن 18 عاماً.

ويقدم المركز خدمات تتمثل في تقييم مستوى أداء المستفيد قبل وأثناء التحاقه بالمركز لمعرفة مستوى أدائه الحالي، وتدريب المستفيد على المهارات الاستقلالية والاجتماعية والتواصلية، وتأهيل المستفيد من خلال برامج النطق، ودمج المستفيد في المجتمع من خلال تنظيم رحلات ميدانية وزيارات خارجية.

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