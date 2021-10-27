«خليفة الطبية» تحصل على اعتماد «الطريق نحو التميز» الأمريكي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على اعتماد «الطريق نحو التميز» من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض التابع للجمعية الأمريكية للتمريض لتكون بذلك أول منشأة صحية في منطقة الشرق الأوسط تحظى بهذا الاعتماد المرموق.

ويؤكد اعتماد «الطريق نحو التميز» العالمي المرموق التزام مدينة الشيخ خليفة الطبية بتوفير بيئة عمل صحية للممرضين وحرصها على تمكينهم وتقدير ما يقومون به من جهود مهمة للارتقاء بمستوى رعاية المرضى، ويعزز الاعتماد مكانة مدينة الشيخ خليفة الطبية كواحدة من أفضل أماكن العمل للممرضين والممرضات.

ركيزة

وفي معرض تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة صفاء عزت المصطفى، المدير التنفيذي بالإنابة، في مدينة الشيخ خليفة الطبية: إنّ كادر التمريض هو الركيزة الأساسية ضمن أي منشأة رعاية صحية، حيث تبرز أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به من أجل تأمين راحة المرضى وضمان تقديم أفضل رعاية لهم بكل مهنيّة، واليوم نشعر بفخر كبير لكوننا أول منشأة رعاية صحية في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد المرموق، مما يعد شهادة على العمل الجاد الذي يقدمه فريق التمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدى تفانيه وإخلاصه في العناية بالمرضى.

اعتزاز

ومن جانبها عبّرت عائشة المهري، مدير دائرة التمريض في شركة «صحة» عن فخرها واعتزازها بهذا التقدير، وقالت: إن الحصول على اعتماد «الطريق نحو التميز» من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض يعد وساماً يعكس التزام شركة «صحة» بالارتقاء بمعايير الرعاية التمريضية داخل دولة الإمارات، إذ قدّمت مدينة الشيخ خليفة الطبية نموذجاً رائداً يبيّن جهود شركة «صحة» لتمكين الطواقم التمريضية وتعزيز دورها في مجال الرعاية الصحية في المنطقة فضلاً عن استقطاب ألمع المواهب في مجال التمريض.

وأوضحت: أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها «صحة» لتقييم تجربة المريض، فقد تم التركيز على الرعاية والتعاطف من قبل الممرضين والممرضات كعامل أساسي يترك انطباعاً دائماً عند المرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز