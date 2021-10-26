120 ألف طالب يستفيدون من برامج التوعية على منصة ألف للتعليم

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة ألف للتعليم «عن بعد»، وثيقة الإطار العام للعمل المشترك للتوعية الطلابية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن حرص الهيئة على زيادة نسبة المستفيدين من البرامج التوعوية الخاصة بسلامة الأرواح من الأخطار في إمارة أبوظبي.

ونشرت الهيئة على حساباتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاقية تتيح محتوى تعليمياً حول مواضيع توعوية مختارة، تتمحور حول السلامة، يستفيد منها أكثر من 120 ألف طالب في مختلف مدارس الدولة من «منصة ألف»، وهي منصة رقمية تعليمية. ووقع الوثيقة العقيد أحمد عبد الله الكندي مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وجيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم».

وفي سياق متصل، أكد العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، اهتمام الهيئة بتعزيز شراكاتها مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والعمل معها بشكل وثيق، بما يسهم في بناء قاعدة إجراءات عمل على أسس حوكمة الإجراءات المشتركة المنظمة بينها وبين الشركاء.

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