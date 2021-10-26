«التربية» تجري دراسة لقياس مهارات الطلبة الاجتماعية والعاطفية

المصدر: دبي- نورا الأمير

تجري وزارة التربية والتعليم دراسة حول مهارات الطلبة الاجتماعية والعاطفية في الصفوف من الـ 5 وحتى الـ 12. وتعمل الوزارة من خلال هذه الدراسة على تطوير مهارات الطلبة الشخصية باعتبارها المهارات الأساسية التي تمكنهم من التفوق في شتى المجالات وتعزز من جودة حياتهم لتحقيق كل طموحاتهم ما يساعد على تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية والمهنية.

وتركز الاستبانة على قياس المهارات الأساسية للطلبة والتي تشكل جزءاً كبيراً من هويتهم في المجتمع وذلك من خلال قياس سماتهم الشخصية عبر 5 محاور رئيسية: المحور الأول يتطرق للسمات والمهارات الشخصية كفهم مشاعر الآخرين والتحكم بمشاعر الغضب واحترام الآخرين أو التعارك معهم واستخدام طرق مختلفة للإجابة على الأسئلة الصعبة، فيما تطرق المحور الثاني في الاستبانة للسمات والمهارات الاجتماعية متطرقاً إلى الوقت الذي يقضيه الطلبة ومدى شعورهم بالسعادة والأفكار الإيجابية اتجاه الآخرين ومدى صعوبة التحدث عن المشاعر العميقة.

ويتطرق المحور الثالث لكيفية التعامل مع التوتر من خلال قياس مدى الاهتمام بما يحدث للآخرين ومدى الشعور بالثقة بالنفس والتحدث عن مشاعره بسهولة، ويتطرق المحور الرابع ضمن الدراسة للتأقلم حيث يبحث في مدى المام الطلبة بما يشعر به الآخرون وسهولة فهم المواضيع الجديدة وعدم جرح مشاعر الآخرين. ويقيس المحور الخامس الانطباع الإيجابي ومدى قدرة الطلبة على البقاء هادئين عند الشعور بالاستياء، وإخبار الآخرين بما يشعرون به والحفاظ على الهدوء.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة في تعبئة الاستبانة التي تتضمن إلى جانب المحاور 5 أسئلة، هدفها في المجمل قياس المهارات الاجتماعية والعاطفية للطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز