«لاندمارك» تدعم «دبي العطاء» لتمويل تعليم الأطفال المتضررين من الأزمات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لاندمارك» مجموعة التجزئة والضيافة الرائدة في المنطقة، ضمن سياق مبادرات المسؤولية الاجتماعية لديها لدعم التعليم، عن دعمها لدبي العطاء، جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف المجموعة لجمع الأموال دعماً للأطفال المتأثرين من حالات الأزمات والطوارئ.

وتجمع «لاندمارك»، تحت شعار «التعليم في حالات الطوارئ»، تبرعات عملاء علاماتها التجارية الشهيرة داخل المتاجر وعبر الإنترنت، وذلك لمساعدة الأطفال والشباب المتأثرين بحالات الطوارئ على مواصلة تعليمهم، وستستخدم الأموال لدعمهم عن طريق إعادة تأهيل المدارس وتدريب المعلمين وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية الضرورية.

ومنذ بدء شراكة مجموعة «لاندمارك» مع دبي العطاء عام 2012، تبرع عملاء المجموعة بملايين الدراهم لتعزيز جهود المؤسسة الإنسانية العالمية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، والتي تلتزم بتأدية دور رئيسي لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يسعى إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع.

وسيتم تخصيص التبرعات لهذا العام لتطوير نظام التعليم، وتدريب المعلمين، والارتقاء بجودة التعليم في الأردن جزءاً من برنامج تعزيز تعليم اللاجئين نحو التميز، وبناء مرافق جديدة وترميم المرافق القائمة في أوغندا للفتيات اللاجئات، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم وتوفير بيئات تعليمية أفضل.

وبهذه المناسبة قالت نيشا جاجتياني، مديرة مجموعة «لاندمارك»: يعد التعليم حقاً إنسانياً عالمياً يمكنه انتشال الأطفال من الفقر والتأثير إيجابياً على المجتمع.

واخترنا كوننا مجموعة عقد شراكة مع دبي العطاء بسبب التأثير المذهل، الذي حققته في مجال تحسين فرص حصول الأطفال على التعليم السليم، خصوصاً من ينتمون إلى بيئات محرومة، ونعتبر هذه القضية قريبة جداً من قلوبنا ونسعى جاهدين لإحداث تغيير نوعي.

ومن جانبه قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: يعد التأثير على تعليم الأطفال واحد من أسوأ الآثار، التي تنتج عن حالات الأزمات أو الصراعات، لكن بغض النظر عن الظروف الخارجية، يحق لكل طفل مواصلة تعليمه دون انقطاع، بل يُعتبر الوصول المتكافئ إلى التعليم عالي الجودة في المناطق المتضررة من الأزمات أحد أهم سبل مساعدة الأطفال المتأثرين على استعادة الشعور بالأمن والاستقرار في بيئة غير مستقرة.

ونتقدم بالشكر لمجموعة «لاندمارك» على دعمها الذي سيساعدنا من تمكين الأطفال المتأثرين من هذه الحالات بالموارد التي يحتاجون إليها لاستعادة حياتهم الطبيعية.

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