جامعة أبوظبي تستعرض ابتكارات طلبتها ومنحها الدراسية ضمن معرض «نجاح»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك جامعة أبوظبي في الدورة الـ 14 من معرض «نجاح»، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبدعم من وزارة التربية والتعليم، لتستعرض ابتكارات طلبتها ومشاريعهم، وعدداً من أحدث برامجها الأكاديمية ومنحها الدراسية، وتسلط الضوء على أبرز منجزاتها في الارتقاء بالتجربة التعليمية لطلبتها، وأحدث اعتماداتها الدولية وتصنيفاتها على مستوى المنطقة والعالم، حيث تصدرت جامعة أبوظبي مؤخراً المرتبة 37 من بين 180 مؤسسة أكاديمية مرموقة، لتنضم إلى مصاف أفضل 21% من الجامعات في المنطقة، وفق تنصيف «كيو إس» للجامعات العربية للعام 2022.

ويقام معرض «نجاح» للمرة الأولى على الإطلاق في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تنطلق فعالياته في العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز دبي للمعارض موقع معرض «إكسبو 2020 دبي». وتشهد مشاركة الجامعة استعراضاً لبرامجها الأكاديمية في كلياتها الـ 4 وهي: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والعلوم الصحية، والتي تطرح نحو 50 برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وتتطلع جامعة أبوظبي إلى تقديم شرح تفصيلي وشامل لزوار المعرض حول برامجها الجديدة في كليتي الهندسة والعلوم الصحية، بما في ذلك: العلوم في الصحة العامة والعلوم في البيئة والصحة والسلامة، وتحاليل المختبرات الطبية، وعلم الوراثة الجزيئية والطبية، والتغذية والحميات، والتخصصات الهندسية، التي طرحتها الجامعة مؤخراً بعد اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم: العلوم في هندسة أمن الفضاء الإلكتروني، العلوم في الهندسة الصناعية، العلوم في هندسة البرمجيات، العلوم في الذكاء الصناعي وهندسة الروبوتات إضافة إلى بكالوريوس التخطيط العمراني وهو قيد الاعتماد من الهيئة.

كما سيتم تعريف الزوار بمختلف برامج البكالوريوس والدبلوم الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى المنح الدراسية والمساعدات المالية، التي تقدمها جامعة أبوظبي. وتمكن الزوار من الاستفسار عن مختلف مرافق الجامعة الأكاديمية والرياضية والترفيهية لا سيما أن الجامعة تعرف بتقديمها لمرافق أكاديمية ومجتمعية متطورة ومتنوعة مثل مركز نجاح الطلبة ومركز الابتكار ومرافق رياضية متميزة مثل صالات اللياقة البدنية ومجمع رياضي كامل، وغيرها من الخدمات التي تهدف لتقديم تجربة تعليمية متميّزة.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: يُعد معرض «نجاح» فرصة مميزة لكل المؤسسات الأكاديمية الراغبة في تعزيز سبل التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك مختلف المؤسسات والجهات المعنية في قطاع التعليم والعاملين فيه، حيث تتطلع جامعة أبوظبي إلى استعراض العديد من برامجها الأكاديمية الحاصلة على اعتمادات محلية وعالمياً، مع تقديم تفاصيل وافيه لكل برنامج، والفرص المستقبلية المرتبطة به في سوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز