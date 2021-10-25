كليات التقنية تفوز بـ 3 من جوائز الاستدامة الخليجية 2021

المصدر: (أبوظبي - وام)

حصدت كليات التقنية العليا 3 جوائز رئيسية ضمن فعاليات جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات لعام 2021، حيث فازت الكليات بجائزتين ذهبيتين عن فئة «الاستدامة في وقت الأزمات» وفئة «أفضل الممارسات في أماكن العمل والموارد البشرية»، فضلاً عن الجائزة البرونزية عن فئة الابتكار في التكنولوجيا المستدامة.

ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الكليات وممارساتها المتميزة في مجال الاستدامة والتزامها بتعزيز جودة الحياة والرفاهية لموظفيها وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية. وتقدم جوائز الاستدامة الخليجية تقديراً للمؤسسات والشركات التي تنفذ مبادرات متميزة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في جميع أنحاء دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد المهندس عبد الله المهيري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المساندة أن الكليات حرصت طوال جائحة «كوفيد 19» على الاهتمام والاعتناء بمواردها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالتركيز على تعزيز سلامتهم ورفاهيتهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية وتوفير أفضل البرامج والفرص الداعمة لتطويرهم المهني.

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