تعاون بين جامعة العين و«هواوي»

المصدر: دبي - وام

وقعت جامعة العين اتفاقية تعاون مع شركة هواوي، الرائدة عالمياً في تقنيات المعلومات والاتصالات على هامش معرض جيتكس جلوبال 2021 الذي اختتمت فعالياته أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف تبادل المعرفة وتطوير التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وقع الاتفاقية الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، وليو جياوي الرئيس التنفيذي لمكتب هواوي في الإمارات.

وستقوم الشركة بناءً على الاتفاقية بتطوير تقنيات المعلومات، وتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عليها، ودعم سبل التعاون في تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تتولى «هواوي»، بخبرتها دعم الجامعة للاستفادة من أحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا التي تصنعها بجانب تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أحدث معارف تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة الفرصة لنقل المعارف التكنولوجية للطلبة عبر برامج تدريبية متخصصة .

وأكد الدكتور الرفاعي أهمية الاتفاقية في تأهيل طلبة الجامعة ورفع مستواهم للتعامل مع آخر مستجدات العصر الرقمي، وتوفير فرصة التعرف والعمل على الأجهزة المتطورة التي تنتجها شركة هواوي، واطلاعهم على آخر ما توصلت إليه في مجالاتها المتعددة.

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