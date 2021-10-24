شما بنت محمد بن خالد تزور جامعة نورث هامبتون

المصدر: العين- وام

اطلعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال زيارتها لجامعة نورث هامبتون البريطانية على الأساليب والطرق الحديثة للتعليم والتعلم، التي تقوم على تنمية المهارات التجريبية عند الطلاب، وتدعم طاقاتهم الإبداعية وأساليب التعلم الذاتي.

كما تعرفت على تقنية التعلم المدمج النشط، الذي تعتمده الجامعة، وهو واحد من أهم طرق التعلم الحديثة، والذي يدمج بين التعليم التقليدي الذي يتم في الفصل بين المعلم والطلاب والتعليم عن طريق الإنترنت أو باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

والتقت الشيخة الدكتورة شما بنت خالد آل نهيان خلال الزيارة الدكتور بيتر جونز العميد المشارك لكلية الآداب والعلوم والتكنولوجيا، وكريس بويس مدير المكتبة ومصادر التعلم، وديبورا ماتوك المديرة التنفيذية للموارد البشرية والعلاقات الدولية، وماثيو هينز رئيس قسم الطلاب المبتعثين من الخارج.

وقامت بجولة داخل الحرم الجامعي الجديد للجامعة، وزارت المكتبة واطلعت على تقنية الخدمة الذاتية بالمكتبة، والتي كانت تمكن الطلاب من الزيارة والاستعارة في أي وقت دون الحاجة لوجود موظف، حيث تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وفي الحوار مع مدير المكتبة حول دور المكتبة أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت خالد أنها دائماً تنادي بأن تكون جميع المكتبات في كل مكان في العالم متاحة لكل إنسان، وليس فقط لطلاب الجامعة، فالفكر والعلم إرث إنساني لكل البشر.

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