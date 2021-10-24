جامعة الشارقة تُجري بحوثاً متقدمة في السرطان

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

تضم كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة مجموعة متنوعة من الباحثين والخبراء في العديد من التخصصات الصحية والعلمية والتي تهتم بصحة الإنسان والوقاية من الكثير من الأمراض، ويُعد مرض السرطان ومكافحته من الأمراض والتخصصات التي يضعها الباحثون في جامعة الشارقة بصفة عامة وكلية العلوم الصحية بصفة خاصة في مقدمة اهتماماتهم البحثية والعلمية، حيث تركزت أبحاثهم خلال السنوات الأخيرة على جوانب مختلفة متعلقة بالسرطان، تشمل الجوانب الوراثية الجزيئية والسلوكيات الحياتية والغذائية، بالإضافة إلى جوانب مختلفة متعلقة بمرض السرطان، بدءاً من التشخيص وانتهاء بالوقاية والعلاج.

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