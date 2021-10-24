جامعة زايد تستقبل أكثر من 1200 طلب التحاق

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استقبلت جامعة زايد أكثر من 1200 طلب التحاق لفصل الخريف 2022 المقبل، خلال مشاركة المؤسسة التعليمية الرائدة في معرض التعليم الدولي السابع عشر، الذي أقيم في مركز «إكسبو الشارقة» لمدة ثلاثة أيام من 19 إلى 21 أكتوبر.

وأشار نافيد ايجاز مدير إدارة التسويق واستقطاب الطلبة بجامعة زايد، إلى حرص أعضاء الهيئة الإدارية على تقديم المشورات والإرشادات لطلبة المدارس والإجابة عن كل استفساراتهم المتعلقة بالمواد والبرامج المقدمة للفصل الدراسي المقبل خريف 2022.

وقال: «صممت برامج جامعة زايد المبتكرة بطريقة تساعد الطلبة على الولوج بمهارات قابلة للتطبيق في سوق العمل وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي لمواكبة مستجدات الأعمال حول العالم، وتزويدهم بالمواد التعليمية ذات الصلة، ما يضيف إلى مهاراتهم القيادية في المستقبل القريب، وذلك استعداداً للـ 50 عاماً المقبلة».

وأكد حرص الجامعة على إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة، يتمتعون بالتميز الأكاديمي والمهارات القيادية لتحقيق ومواكبة توجهات دولة الإمارات العلمية في توظيف العلوم المتقدمة مجال البحث العلمي والتطوير للمساهمة بتطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية بتنمية الاقتصاد المعرفي، وأشار إلى ضمان جامعة زايد إلى تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة.

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