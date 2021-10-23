المسلم رئيساً لـ«استشاري كلية الآداب» بالجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

زكَّى أعضاء المجلس الاستشاري لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة القاسمية، في أول اجتماع تم عقده ظهر أول من أمس بمقر الجامعة في مدينة الشارقة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيساً للمجلس الاستشاري لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ومن شأن المجلس الاستشاري لكلية الآداب والعلوم الإنسانية أن يباشر مهامه في العام الأكاديمي 2021 - 2022، ليعمل على تعزيز جهود الكلية في إطار منظومة عمل الجامعة القاسمية.

ويضم المجلس الاستشاري في عضويته الدكتور سالم زايد الطنيجي رئيس قسم متطلبات اللغة العربية - بكليات التقنية العليا، والشاعر عبد الله الهدية رئيس تحرير مجلة الندبة.

ورحب الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بأعضاء المجلس الاستشاري، مبيناً حرص الجامعة القاسمية على استقطاب عناصر مجتمعية تعمل على تعزيز أهدافها في تنمية العلاقة بالمجتمع الخارجي، ومؤكداً أهمية دور المجلس المحوري وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، وحرصه على تبادل الخبرات التي تسهم في تعزيز وتطوير الجامعة.

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