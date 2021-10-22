جامعة الإمارات تبحث مواءمة استراتيجيتها مع مبادئ الخمسين

المصدر: (العين - البيان)

عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2021/‏‏‏‏‏ 2022 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وناقش مواءمة استراتيجية الجامعة مع المبادئ التوجيهية العشرة للخمسين المقبلة.

استهل الرئيس الأعلى للجامعة الاجتماع بتهنئة معالي مريم بنت محمد المهيري، نائبة رئيس المجلس، على تعيينها وزيرة للتغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى مهامها في الشؤون المائية والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن توحيد المهام يحقق ترابط الاستدامة ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المتقدمة في المجالات ذات الصلة.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة أن جناح جامعة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» يحظي بإقبال كبير للغاية ويشهد يومياً زيارات مكثفة من مختلف الفئات المجتمعية من الدولة والعالم.

وفي إيفاء المجلس لدوره في الإشراف على استراتيجية الجامعة وتنفيذها، ناقش المجلس الخطوات التي اتخذتها القيادة التنفيذية للجامعة، بهدف مواءمة استراتيجية جامعة الإمارات مع المبادئ التوجيهية العشرة لدولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة من التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الوطنية والإقليمية والدولية.

توصيات

وقدم الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، تقريراً يتضمن توصيات حول السياسات المالية للجامعة، التي تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومعايير المحاسبة على أساس الاستحقاق للحكومة الاتحادية.

وأشار المجلس إلى أن اعتماد التقرير وتوصياته من شأنه أن يضمن توافق المهام المالية للجامعة مع الممارسات والمعايير المحاسبية الدولية.

واطلع المجلس على الأداء المالي للجامعة مقابل الميزانية المعتمدة للربع الثالث.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لجامعة الإمارات العربية المتحدة 2019، ووافق على نشر التقرير، حيث يقدم بيانات موثوقة إلى أصحاب المصلحة المعنيين وأدلة على كيفية استخدام الجامعة لمواردها لتحقيق رسالتها.

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