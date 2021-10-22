مجلس السعادة الطلابي بالجامعة القاسمية يؤدي القسم لمباشرة مهامه

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت الجامعة القاسمية صباح أمس لقاء بحضور الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة، والدكتور حسن الملخ، القائم بأعمال نائب المدير للشؤون الأكاديمية، والدكتور سليمان الصرايرة، عميد شؤون الطلبة وأحلام بن جرش مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات حفلاً لتنصيب الفائزين بأعضاء مجلس السعادة الطلابي للعام الأكاديمي الحالي 2021 ـ 2022، وأدائهم القسم القانوني لمباشرة أعمالهم في خدمة الطلبة.

وبموجب أداء القسم سيعمل مجلس السعادة الطلابي ممثلاً لكافة الطلبة للتواصل معهم والقيام على خدمتهم، والتفاعل مع آرائهم ومقترحاتهم في مختلف الأنشطة والبرامج والتواصل المجتمعي.

قسم

وبدأ اللقاء بمناداة أسماء الطلبة الفائزين والطالبات الفائزات بالعضوية الجديدة للمجلس ثم أدوا القسم أمام مدير الجامعة والحضور.

بعدها رحب الدكتور عواد الخلف بالحضور وهنأ رئيس وأعضاء المجلس الجديد، وأكد على ثقة إدارة الجامعة الكبيرة في أعضاء المجلس وفي قدرتهم على أداء المهمة الموكلة إليهم، مشيراً إلى أن أبواب إدارة الجامعة مفتوحة دائماً لرئيس وأعضاء المجلس للاستماع ومناقشة أية أمور أو مقترحات من شأنها تحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها داخل الحرم الجامعي، كما أن المجلس هو حلقة الوصل بين الطلبة وإدارة الجامعة.

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