«القلب الكبير التعليمي» يقدم التأهيل المعرفي لـ 492 طالباً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، أن عدد المستفيدين من «مركز القلب الكبير التعليمي»، بلغ خلال العامين الماضيين 492 طالباً وطالبة من مختلف مناطق الدولة. ويستهدف برنامج «مركز القلب الكبير التعليمي» فئتين أساسيتين تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، الأولى:

تشمل أبناء العائلات المقيمة الذين حالت ظروف بلدانهم قبل دخولهم إلى الإمارات من الانتظام بالصفوف الدراسية، وتعمل القلب الكبير من خلال منهاج المركز على توفير التحصيل المعرفي اللازم الذي يمكّن الطلاب والطالبات من الالتحاق بمدارس الدولة لاستكمال تحصيلهم العلمي.

وتشمل الفئة الثانية، الطلبة الذين أنهوا الدراسة الثانوية، وحالت ظروفهم الاجتماعية والمادية دون التحاقهم بالكليات والجامعات لاستكمال دراستهم، أو الشباب الذين تجاوزوا سن الالتحاق بالمدرسة، إذ يسعى البرنامج إلى تأهيل هؤلاء الشباب للدخول إلى أسواق العمل. وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير:

يجسد «مركز القلب الكبير التعليمي» استراتيجية المؤسسة وجهودها بتقديم الدعم اللازم للوافدين الذين عايشوا ظروفاً استثنائية في بلدانهم الأصلية أدت إلى حرمانهم من الالتحاق بالمدارس وتعلّم القراءة والكتابة والمهارات الأساسية.

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