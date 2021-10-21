جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تفتح التسجيل بماجستير ودكتوراه «العربية»

المصدر: (أبوظبي- وام)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب التسجيل في برنامجي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2021 - 2022.

ويشمل برنامج الماجستير تخصصات الآدب واللغة واللسانيات، فيما يختص برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.

وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير الجامعة: «إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ،التي تتشرف بهذا الاسم تأسست بطموح أن تكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً على مستوى العالم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة، وبموجب هذه المهمة والرسالة تنهض الجامعة بمسؤولية برامج أكاديمية تتميز بكونها تهدف إلى الارتقاء ببرامج اللغة العربية وتقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة».

ويشترط في الطالب المتقدم لبرنامج الماجستير أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو من أبناء المواطنات وأن يكون تقديره في شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها «جيد جداً» فما فوق بشهادة صادرة من جامعة معترف بها، وفي موضوع يؤهله للدراسة المختصة التي تقدم للالتحاق بها. كما يحتاج المتقدم لبرنامج الماجستير أن يجتاز امتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية أمام اللجنة العلمية فيما يكون قبوله النهائي مشروطاً بحد أدنى معين من معدل العلامات الفصلية وبمثله من حدود الدرجات في اختبارات الإمارات القياسية في اللغتين العربية وفي الرياضيات، وتطبق الشروط ذاتها بالنسبة للمتقدم لبرنامج الدكتوراه.

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