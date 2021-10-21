إعلان فائزي «مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي في الإمارات، والذين نجحوا في التأهل لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في أولمبياد الروبوت العالمي 2021، بعد مشاركتهم في المسابقات المحلية، التي تم تنظيمها افتراضيّاً على مدى 3 أيام مطلع أكتوبر الجاري.

ويقام أولمبياد الروبوت العالمي، الذي تنظّمه جمعية أولمبياد الروبوت العالمي، بشكل افتراضي هذا العام في الفترة ما بين 18 و21 نوفمبر المقبل، حيث تقوم الفرق المؤهلة من جميع أنحاء العالم بتمثيل دولها ضمن 3 فئات، لتقدّم مشاريعها، وتشارك في التحديات المطروحة والمرتبطة بمواضيع الطاقة النظيفة والروبوتات.

ودعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات المحلية طلبة المدارس الخاصة والعامة ومدارس الشراكات التعليمية والجامعات للمشاركة في التصفيات الوطنية.

حضور

وشهدت المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي في الإمارات مشاركة 308 فرق، وتم تكليف الحكام بتقييم الفئات المختلفة اعتماداً على خبرتهم المهنية. وتولى الحكّام تدقيق جميع المشاريع المقدّمة وفق نموذج تقييم شامل، حيث قدّم المشاركون في الفئة المفتوحة عرضاً تعريفياً مدّته 10 دقائق عن مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، التي اختبرت بدورها مدى معرفتهم وفهمهم لهذه المشاريع.

ومن ناحية أخرى، تجب على الفرق المشاركة ضمن الفئتين: العادية ومهندسي المستقبل تحميل مقاطع فيديو لمشاريعهم، وأشرفت لجنة التحكيم على تقييمها وفقاً لمعايير شملت: الابتكار والعمليات والامتثال لقواعد السلوك والنزاهة في التصميم والبرمجة. وبعد انتهاء الجولة الأولى من التحكيم، انتقل الفائزون الـ 3 الأوائل، الذين تم اختيارهم لكل فئة إلى مرحلة التحكيم الثانية، التي تهدف إلى اختبار المصداقية والتأكد من تلبية المشاريع المختارة للمعايير والمتطلبات الصارمة للمسابقة، ما يضمن أهلية الفرق الفائزة من كل فئة لتمثيل الإمارات في النهائيات العالمية.

تميز

وتمكّن 21 فريقاً من تحقيق الفوز بالمراكز الـ 3 الأولى في الفئات المفتوحة والعادية ومهندسي المستقبل ضمن 7 فئات عمرية مختلفة، وستتمكن الفرق الحاصلة على المركز الأول في الفئات العمرية الـ 7 من المشاركة في المسابقات العالمية تحت شعار «روبوتات مستقبل الطاقة»، حيث تضم الفرق الفائزة 19 طالباً و7 مدربين من ألمع مواهب الإمارات.

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