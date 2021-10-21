جامعة خليفة تستعرض برامجها الأكاديمية الجديدة في الدكتوراه والماجستير

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن استعراض برامجها الأكاديمية الجديدة في الدكتوراه والماجستير، إضافة لجميع برامجها البحثية، خلال معرض نجاح أبوظبي 2021 والمعرض الدولي للتعليم 2021.

ويُعقد المعرض الدولي للتعليم في نسخته الـ 17 في الفترة من 19 لغاية 21 أكتوبر في مركز إكسبو الشارقة، فيما سيُعقد معرض نجاح أبوظبي 2021 في الفترة من 27 لغاية 29 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يوفر المعرضان لجامعة خليفة الفرصة المناسبة للوصول لألمع العقول الشغوفة، لمتابعة دراساتها العليا في تخصصات فريدة. وكونها مؤسسة أكاديمية تتمتع بتصنيفات في المجالات الأكاديمية والبحثية في الدولة، تعد جامعة خليفة واحدة من أكثر الجامعات تفضيلاً لدى الطلبة الطموحين.

مشاركة

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة: تؤكد مشاركتنا في المعرض الدولي للتعليم ومعرض نجاح أبوظبي قدراتنا الأكاديمية والبحثية ونقاط القوة، التي نتمتع بها في مختلف المجالات. وكونها جامعة بحثية ومؤسسة أكاديمية تسهم في تطوير الكوادر في الدولة، تحرص جامعة خليفة على توفير القوى البشرية الضرورية القادرة على ريادة اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات من خلال توفير أعضاء هيئة أكاديمية من الخبراء ومرافق بحثية ومختبرات حديثة ومتطورة.

والتي أهلتها لتكون في الطليعة في توفير بيئة تعليمية رفيعة المستوى. وفي هذا الصدد، تمثل مشاركتنا في هذين المعرضين منصة للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم تتيح لهم التفاعل مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وتعلم المزيد حول عمليات القبول في الجامعة لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والطب.

وتوفر جامعة خليفة في الوقت الحالي برامج دكتوراه في 15 مجالاً، إضافة لبرنامج دكتور في الطب و17 برنامج ماجستير و16 برنامج بكالوريوس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز