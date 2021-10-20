جامعة الإمارات تستضيف أعمال قمة التايمز للتعليم العالي

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت صباح أمس الأول فعاليات أعمال «قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المحلية، الإقليمية والعالمية والباحثين والمهتمين بالتصنيف العلمي للجامعات، وذلك في ضوء رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة للريادة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي كلمته، قال معالي زكي نسيبة: أصبحت دولتنا اليوم وبفضل جهود مؤسسيها وقيادتها الرشيدة مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، ومجتمعاً متطوراً قائماً على المعرفة، ومركزاً حيوياً للصناعات الإبداعية والثقافية. إن طموحنا وطريقة تطورنا يعبران عن قيمنا الإنسانية. لقد جلبنا أفضل ما في العالم إلى هنا، وبنينا عليه، لتحسين حياة شعبنا وتأمين الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: أودّ التحدّث عن عنصري التعليم والتنوّع اللذين شكّلا العناصر الأساسية لنجاح هذه الرحلة التنموية، وهما الأساس الراسخ لتطورنا المستقبلي في الـ 50 عاماً القادمة.

وأوضح: تتمثّل أهداف إكسبو 2020 دبي، في تعزيز الابتكار والفرص والاستدامة العالمية.وأشار معالي زكي نسيبة إلى أن التعليم كان يُمثل أولوية لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تعاون

أكد معالي زكي أنور نسيبة أن الدرس الصعب المستفاد من وباء «كوفيد 19» يتمثل في أن التقدم في الطب والعلوم والتكنولوجيا ليس له قيمة تذكر ما لم يجد المجتمع العالمي القدرة على العمل معاً وتجميع موارده.

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